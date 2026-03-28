Viharos széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

2026. március 28. szombat 08:02

Szombaton napközben sem csillapodik a szél, a meteorológusok viharos széllökések miatt adott ki figyelmeztetést Baranyára.

 


 Azt írták, hetven km/h feletti széllökések is várhatók.
 
Késő délutántól, estétől átmenetileg veszít erejéből a szél.
 
 

 

MTI