Viharos széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára
2026. március 28. szombat 08:02
Szombaton napközben sem csillapodik a szél, a meteorológusok viharos széllökések miatt adott ki figyelmeztetést Baranyára.
Azt írták, hetven km/h feletti széllökések is várhatók.
Késő délutántól, estétől átmenetileg veszít erejéből a szél.
MTI
