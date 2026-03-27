Teljes útzár volt Baranyában egy kidőlt fa miatt
2026. március 27. péntek 10:08
Bár a jelentős mennyiségű eső és a viharos szél Baranya vármegyét is elérte, a tűzoltóegységeket tegnap késő este csupán egy, péntek hajnal óta pedig további három helyre riasztották.
Csütörtökön este tízkor Tengeri külterületén egy csaknem huszonöt méteres fa dőlt az úttestre, teljes útzárat okozva, a szigetvári hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel eltávolították.
Pénteken hajnalban ismét a szigetvári hivatásos tűzoltókat riasztották, ezúttal Gilvánfa külterületén távolítottak el egy félpályás útzárat okozó, lehasadt faágat.
Pécsett, a Basamalom dűlőben egy ötméteres fa dőlt ki egy lakóház udvarán, akadályozva az ingatlanba való bejutást.
A város hivatásos tűzoltói eltávolították a növényt.
Drávafok külterületén a sellyei hivatásos tűzoltók szüntettek meg egy útakadályt, miután egy hatméteres fa dőlt az úttestre. Személyi sérülés egyik eset kapcsán sem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
