Véget ér a magyar rendőrök szolgálata az Adriánál

A Zadar és Pula környékén nyaralók számára éjjel-nappal elérhetőek voltak a szolgálatot ellátó magyar rendőrök.

A magyar rendőrök július 1-je és augusztus 29-e között segítik horvát kollégáik munkáját a tengerpart idegenforgalmi szempontból frekventált övezeteiben.

A közös járőrszolgálat során a magyar rendőrök Zadarban és Pulában, valamint a környékbeli településeken, leginkább a strandok környékén, valamint az utazók által látogatott helyeken voltak jelen. A rendőrök jellemzően a turisták részére adtak tájékoztatást, szükség esetén útba igazították a nyaralókat.

Közölték azt is, hogy Zadarban és környékén a +36 30 114 8704, míg Pulában a +36 30 744 6147 telefonszámot lehet a magyar rendőrök segítségét kérni. A két telefonszám már csak három napig érhető el.