Sztrájkba lépnek a pécsi buszsofőrök, továbbra sincs megegyezés a béremelésről

A jelenlegi állás szerint vasárnaptól határozatlan idejű sztrájkba lépnek a pécsi buszsofőrök, mivel továbbra sem született megegyezés a béremelésről.

A nyár derekán tartott figyelmeztető munkabeszüntetést megelőző egyeztető tárgyaláson sem született megállapodás a pécsi buszsofőrök fizetésének emeléséről.

Ezt követően a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet hivatalosan is bejelentette, hogy határozatlan idejű munkabeszüntetést szervez a Tüke Busz Zrt.-nél, amennyiben a kollektív munkaügyi vita nem vezet eredményre.

A szakszervezet közleménye szerint augusztus 12-én tartott egyeztető tárgyaláson a Tüke Busz vezérigazgatója, Skutnik Tibor nem vállalt kötelezettséget a SZAKSZ által kért bérfejlesztés szeptember 1-jei bevezetésére.

Emellett nem adott tájékoztatást a februári önkormányzati döntés alapján esedékes további 3,5 százalékos alapbérfejlesztés ütemezéséről sem.

Azóta nem is volt tárgyalás a felek között, így minden bizonnyal a sofőrök vasárnap megkezdik a határozatlan idejű munkabeszüntetést.

A Tüke Busz egyelőre nem tette közzé a tervezett sztrájk-menetrendet, ami a törvényben meghatározott keretek közötti "elégséges" szolgáltatást tartalmazza.

