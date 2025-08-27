Sztrájkba lépnek a pécsi buszsofőrök, továbbra sincs megegyezés a béremelésről
2025. augusztus 27. szerda 11:21
A jelenlegi állás szerint vasárnaptól határozatlan idejű sztrájkba lépnek a pécsi buszsofőrök, mivel továbbra sem született megegyezés a béremelésről.
A nyár derekán tartott figyelmeztető munkabeszüntetést megelőző egyeztető tárgyaláson sem született megállapodás a pécsi buszsofőrök fizetésének emeléséről.
Ezt követően a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet hivatalosan is bejelentette, hogy határozatlan idejű munkabeszüntetést szervez a Tüke Busz Zrt.-nél, amennyiben a kollektív munkaügyi vita nem vezet eredményre.
A szakszervezet közleménye szerint augusztus 12-én tartott egyeztető tárgyaláson a Tüke Busz vezérigazgatója, Skutnik Tibor nem vállalt kötelezettséget a SZAKSZ által kért bérfejlesztés szeptember 1-jei bevezetésére.
Emellett nem adott tájékoztatást a februári önkormányzati döntés alapján esedékes további 3,5 százalékos alapbérfejlesztés ütemezéséről sem.
Azóta nem is volt tárgyalás a felek között, így minden bizonnyal a sofőrök vasárnap megkezdik a határozatlan idejű munkabeszüntetést.
A Tüke Busz egyelőre nem tette közzé a tervezett sztrájk-menetrendet, ami a törvényben meghatározott keretek közötti "elégséges" szolgáltatást tartalmazza.
M. B.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Sztrájkba lépnek a pécsi buszsofőrök,...
- Tizenhárom új bemutatóval készül az...
- Szenzációs bejelentés: világhírű klub...
- Lerobbant munkagép miatt áll a...
- Mi lesz veled, uránvárosi piac? A...
- Megjöttek a friss adatok, ennyit...
- Valóság lehet az álom: egy új klinika...
- Tragédiával indul a hét: gázolt a...
- Pécsi Arcok - Heckenberger Iván:...
- Autóval szexelt egy idióta Pécsett, a...