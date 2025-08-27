Tizenhárom új bemutatóval készül az új évadra a Pécsi Nemzeti Színház

Egy ősbemutatóval, klasszikus és kortárs darabokkal, összesen tizenhárom premierrel, köztük hat nagyszínházi produkcióval várja a közönséget a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) a 2024/25-ös évadban - közölte a társulat igazgatója a teátrum évadnyitó sajtótájékoztatón a baranyai vármegyeszékhelyen.

Lipics Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy októberben ünneplik a teátrum fennállásának 130. évfordulóját, ebből az alkalomból pedig - a megnyitóhoz hasonlóan - ismét bemutatják Erkel Ferenc Bánk bán című operáját.

Kocsár Balázs karmester, a PNSZ operaigazgatója mindezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az opera arról szól, miként lehet a közismert, népszerű műveket időről időre magas minőségben bemutatni. Rámutatott, hogy a darabot ebben az évadban abban az eredeti formájában mutatják be, ahogy azt Erkel Ferenc megírta.

Lipics Zsolt emlékeztetett arra, hogy a PNSZ az előző évadban közel százezer nézőt fogadott, komoly bevételeket ért el és legtöbb előadását teltház vagy ahhoz közeli látogatottság mellett játszotta a társulat.

Vidákovics Szláven, a teátrum művészeti vezetője azt emelte ki, hogy előadásaikkal igyekeznek minden korosztályt megcélozni, a jubileumi évadban pedig új tagok is bemutatkoznak a publikumnak.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemről négyen is Pécsen töltik gyakorlati évüket: Árki Lili Katalin, Bartus Berci, Lipics Franciska és Tóth Norbert mutatkozik be ennek keretében a mecsekaljai közönségnek, míg a végzettek közül Balaskó Bence és Juhász Bence került a társulathoz.

A teátrum korábbi tájékoztatása szerint hat új nagyszínházi produkciót, hat kamaratermi és egy stúdiószínházi és tűznek műsorra, de a művészeti vezető felhívta a figyelmet arra, hogy - bár a műsorfüzetben még nem szerepel - az évad során valamikor egy tizenharmadik előadást, Werner Schwab Elnöknők című produkcióját is bemutatják Vincze János rendezésében.

A nagyszínházi produkciók közül elsőként szeptemberben A Pál utcai fiúk kerül színre. A zenés darabot, amelyet Molnár Ferenc azonos című regénye alapján Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián készített, Vincze Balázs rendezi. Októberben a Kocsár Balázs által dirigált Pannon Filharmonikusok közreműködésével, Fejes Szabolcs rendezésében mutatják be Erkel legendás operáját, majd még ugyanabban a hónapban Szente Vajk Legénybúcsú című vígjátéka érkezik Pécsre Vidákovics Szláven, a PNSZ művészeti vezetőjének rendezésében.

A Pécsi Balett táncosai novemberben a notre-dame-i toronyőr történetét mesélik Vincze Balázs rendezésében és Szabó Márton koreográfiájával, majd decemberben Shakespeare Rómeó és Júliája elevenedik meg Lipics Zsolt színrevitelében. Februárban lesz az évad utolsó nagyszínházi premierje Pécsen, amikor László Miklós Illatszertár című műve kel életre Vidákovics Szláven rendezésében.

A kamarateremben Fényes Szabolcs és Romhányi József zenés mesejátéka, a Hamupipőke kerül színpadra szeptember végén Nina Kleflin zágrábi rendező közreműködésével, majd pár héttel később Dan Gordon drámája, az Esőember premierjét tartják ugyanott Bagó Bertalan rendezésében.

Aldo Nicolaj Hárman a padon című kétfelvonásos vígjátékát először december első felében tekinthetik meg a nézők a kamarában Bakos-Kiss Gábor rendezésében, majd februárban a Pécsi Balett művészeinek tolmácsolásában - Molnár Zsolt koreográfiájával és Vincze Balázs rendezésében - elevenedik meg Milne halhatatlan története, a Micimackó.

Pécs "nekem a város mindörökké" címmel tartanak ősbemutatót a PNSZ kamaratermében jövő év áprilisában. A Tóth Zoltán rendezésében megvalósuló, számos emblematikus pécsi zenekar és költő - köztük a Punnany Massif, a Kispál és a Borz, a 30Y, a Szélkiáltó, valamint Csorba Győző, Weöres Sándor, Bertók László és Takáts Gyula - dallamaira és írásaira épülő előadás célja a pécsi költők és zenészek művészetének bemutatása.

A kevesebb mint száz férőhelyes N. Szabó Sándor-teremben Slawomir Mrozek lengyel drámaíró Emigránsok című abszurd kétszemélyes játéka elevenedik meg. A pincében élő értelmiségi és munkásember történetét először novemberben láthatja a közönség Tóth András Ernő rendezésében.



Uhrik Teodóra, a Pécsi Balett ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy az Eck Imre által alapított tánctársulat is hatvanöt esztendeje működik már a teátrum épületében. Kiemelte, hogy idén is igyekeznek mozgással megjeleníteni az emberi érzelmeket, s ebben az évadban is kiemelten kezelik a gyerekek megszólítását.

Közölte, hogy A notre-dame-i toronyőrt korszerűsített formában adják elő a nagyszínházban, míg a kamaratermi Micimackó is színvonalas produkciónak ígérkezik, ugyanis a tánctársulat kiváló karaktertáncosokkal rendelkezik.

Vincze Balázs, a balett-társulat művészeti vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmény falai között idén 19. alkalommal rendezik meg a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót szeptember 4. és 8. között, annak keretében pedig öt nap alatt nyolc társulat lép színpadra. A rendezvény ideje alatt - mások mellett - budapesti, debreceni és győri táncosokkal is találkozhat a közönsége.

A pécsi teátrum eseményeiről a www.pnsz.hu, a tánctalálkozóról a www.tanctalalkozo.hu oldalon olvashatók további részletek.

