Szenzációs bejelentés: világhírű klub szerződtette a PMFC ifjú kapusát!

Büszkén jelentjük be, hogy hosszas tárgyalássorozatot követően klubunk mindenben megállapodott Kilvinger Levente átigazolásáról. A 16 éves, pécsi születésű, PMFC-nevelésű, korosztályos válogatott kapus játékjogát átigazolási díj ellenében értékesítettük, így hivatalossá vált, hogy fiatal hálóőrünk Olaszország fővárosában, az AS Roma színeiben folytatja tovább több, mint ígéretes kapuspályafutását, jelentette be honlapján a PMFC.

Ahogy a mondás is tartja, minden út Rómába vezet - és most már Kilvinger Leventéé is.

Így búcsúzott klubunktól a tíz esztendőt követően távozó Kilvinger Levente, aki fiatal kora ellenére komoly utat járhat be az AS Roma játékosaként.

"Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak. Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem. Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során. Tudom, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy elérjem a céljaimat, és büszkévé tegyem a családomat, valamint a pécsi labdarúgást."

Kilvinger Levente 2015. szeptemberében csatlakozott a PMFC utánpótlásához, és azóta végigjárta a korosztályos csapatokat, egészen az U19-es bajnokságig. Tehetsége, alázata és elkötelezettsége hamar kiemelte a mezőnyből. Idén áprilisban pedig elérkezett számára a felnőtt futball kapuja: bemutatkozott NB III-as labdarúgócsapatunkban, amelynek színeiben azóta öt bajnoki mérkőzésen bizonyította rátermettségét.

A PMFC szakmai igazgatója, Kulcsár Árpád a klub utánpótlás-nevelésének kimagasló eredményeként tekint a fiatal kapus Rómába szerződésére.

"Levente az egyik legékesebb bizonyítéka annak a munkának, amelyet a PMFC az utánpótlásban az elmúlt tíz évben végzett. Búcsúzó kapusunk pályafutása elején mezőnyben is szerepelt, hogy fejlődjön a lábmunkája, majd tíz év során végigjárta azt a tehetségprogramot is, amelyet az egyetem egyik általános iskolájával, a Deákkal közösen indítottunk, és ha Levente így fejlődik tovább, a jövőben nagyon széles körben ismerhetik meg a nevét. Sikeréhez azonban mások is hozzájárultak: kulcsszerepük van benne mindazoknak az edzőknek, akik az elmúlt évtizedben dolgoztak vele. Különösen a kapusedzőket kell kiemelnünk, de minden szakember büszke lehet magára, aki akár egy kicsit is hozzátett ahhoz, hogy Levente ilyen fiatalon eljusson idáig. Ez a szerződés új mérföldkő nemcsak Levi pályafutásában, hanem a PMFC történetében is, és bízunk benne, hogy eléri az álmait. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a klub szakmai munkája mellett legalább ekkora szerepe volt a szülői háttérnek is. Az ő támogatásuk nélkül mindez nem valósulhatott volna meg, így ez a siker az övék is."

Az utánpótlás válogatottban is rendre lehetőséget kapó pécsi hálóőr nemcsak higgadt, érett játékával, hanem látványos védéseivel, elképesztő reflexeivel és megalkuvást nem tűrő mentalitásával is felhívta magára a figyelmet a nemzetközi szintéren. Végül az AS Roma élt a lehetőséggel, és kivásárolta tehetségünket, hogy Európa egyik sztárklubjában, professzionális környezetben fejlődhessen tovább.

Róma nem egy nap alatt épült, de Kilvinger Levente álma szinte egy pillanat alatt vált valóra.

Sólyom Csaba, a PMFC kapuedző koordinátora büszke Kilvinger Leventére és szerinte érett döntés született:

"Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, mekkora dolog a PMFC életében, hogy egyik utánpótláskorú kapusunkat egy olyan kaliberű klub, mint az AS Roma kiszemelte magának. Levente mindössze 16 éves, de már évek óta tudatosan, minden mást alárendelve készül arra, hogy kapusként a lehető legmagasabb szintre jusson. Pályafutása szempontjából kulcsfontosságú volt a szülői háttér: soha nem rugaszkodtak el a valóságtól, nem siettették az eligazolását, hanem látták és támogatták a folyamatos fejlődését. Tehetségét felismerni könnyű volt - a feladat inkább az volt, hogy gondozzuk, és segítsük végigmenni azokon a lépcsőfokokon, amelyeket szépen sorban meg kellett ugrania. Az egész klub rendkívül büszke rá, kapusedzői stábunk számára pedig ez hatalmas elismerés. Természetesen szerettem volna, ha még 20 évig a PMFC kapusa marad, de hiszem, hogy hamarosan az egész ország megismeri a nevét."

Bár szívünk egy darabját most Rómába engedjük, büszkék vagyunk rá, hogy Kilvinger Levente nálunk kezdte meg karrierjét, és PMFC-nevelésként léphet ki a nemzetközi porondra. Tudjuk, hogy amit eddig elért, az csak a kezdet, és mi innen, Pécsről is szurkolunk neki, hogy valóra váltsa minden álmát. Sok sikert kívánunk pályafutása következő fontos fejezetéhez, és kívánjuk, hogy minél magasabb szintre jusson!