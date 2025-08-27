Lerobbant munkagép miatt áll a vonatközlekedés Pécs és Villány között

Pécs és Villány között pótlóbusz közlekedik a reggeli, délelőtti órában, mert egy meghibásodott munkagép akadályozza a vonatközlekedést, közölte a MÁV.



A pótlóbusz megállóhelyei:

Pécs vasútállomás

Pécs autóbusz-állomás

Pécsbánya-rendező

Pécsudvard, Forduló

Szőkéd, Forduló

Áta, Forduló

Kistótfalu Forduló

Vokány vasútállomás

Palkonya vasútállomás

Villánykövesd, Községháza

Villány vasútállomás

Képünk illusztráció.