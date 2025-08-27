Lerobbant munkagép miatt áll a vonatközlekedés Pécs és Villány között

2025. augusztus 27. szerda 07:49

Lerobbant munkagép miatt áll a vonatközlekedés Pécs és Villány között

Pécs és Villány között pótlóbusz közlekedik a reggeli, délelőtti órában, mert egy meghibásodott munkagép akadályozza a vonatközlekedést, közölte a MÁV.

 

 



A pótlóbusz megállóhelyei:

Pécs vasútállomás
Pécs autóbusz-állomás
Pécsbánya-rendező
Pécsudvard, Forduló
Szőkéd, Forduló
Áta, Forduló
Kistótfalu Forduló
Vokány vasútállomás
Palkonya vasútállomás
Villánykövesd, Községháza
Villány vasútállomás

 

Képünk illusztráció.


 

 

 

Forrás: MÁV