Vasárnap ér véget az országos razzia az utakon
2026. április 14. kedd 15:57
A rendőrség a héten, április 13. és 19. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
A gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik - írták.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Véget ért a helyszínelés, feloldották...
- Kamionnal ütközött egy autó...
- Egyre melegebbre fordul, 23 fok is...
- Vasárnap ér véget az országos razzia...
- Még várják az Ifjú Kócsagőröket a...
- Közleményt adott ki a...
- Hatvanöt éve kezdték építeni a pécsi...
- Zárva tartanak szerdán a nemzeti park...
- Két baranyai településre...
- Roppant idegesítő, hogy alig pár...