Kamionnal ütközött egy autó Baranyában, teljes útzár!
2026. április 14. kedd 13:12
Összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi a 6541-es úton, Hosszúhetény és Zobákpuszta között,a 8-as kilométerszelvénynél kedden kora délután.
A pécsi és komlói hivatásos tűzoltók kiemelték az egyik sofőrt.
A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
