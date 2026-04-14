Kamionnal ütközött egy autó Baranyában, teljes útzár!

Összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi a 6541-es úton, Hosszúhetény és Zobákpuszta között,a 8-as kilométerszelvénynél kedden kora délután.

A pécsi és komlói hivatásos tűzoltók kiemelték az egyik sofőrt.

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.