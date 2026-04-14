Közleményt adott ki a Mészáros-csoport a választásokat követően
2026. április 14. kedd 11:16
A hétvégén történt politikai változások kapcsán az alábbi tájékoztatást közöljük:
A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon.
Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül.
Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi.
Meggyőződésünk, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgozunk, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsük.
A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.
A jövőben is arra törekszünk, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyünk jelen a piacon.
EQM
