Közleményt adott ki a Mészáros-csoport a választásokat követően

A hétvégén történt politikai változások kapcsán az alábbi tájékoztatást közöljük:

A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon.

Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül.

Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi.

Meggyőződésünk, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgozunk, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsük.

A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.

A jövőben is arra törekszünk, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyünk jelen a piacon.

