Még várják az Ifjú Kócsagőröket a nemzeti parkok

Az Ifjú Kócsagőr Program egy országos természetvédelmi kezdeményezés, amely a 18-24 év közötti fiatalok számára kínál lehetőséget arra, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a hazai természetvédelemben. A jelentkezési időszak 2026. március 22. és április 22. között zajlik a Víz Világnapjától a Föld Napjáig. Azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik szeretnék testközelből megismerni a természetvédelmi őrök munkáját, miközben aktívan tesznek a természeti értékek megóvásáért. A program aktualitását az adja, hogy egyre nagyobb az igény a fiatalok részéről a környezettudatos, értékteremtő tevékenységek iránt, miközben a természetvédelem utánpótlásának erősítése kiemelt fontosságú.

„Az Ifjú Kócsagőr Program nemcsak lehetőséget teremt a diákok számára - utánpótlást is biztosít a természetvédelem számára. A résztvevők közül sokan a későbbiekben is ezen a területen helyezkednek el, vagy pályájuk során a megszerzett szemléletet viszik tovább." - Ecsedi Zsuzsanna, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet marketing vezetője.



A program menete

A kiválasztott diákok az általuk választott nemzeti parkban vehetnek részt egy tíznapos szakmai gyakorlaton, ahol természetvédelmi őrök mellett dolgozva szerezhetnek első kézből tapasztalatokat. A program legkiemelkedőbb résztvevői mentorukkal együtt a szeptemberben megrendezett országos döntőben mérhetik össze tudásukat. A győztes páros jutalma egy különleges külföldi tanulmányút Európa egyik nemzeti parkjába.

Záróesemény: országos döntő

Az országos döntővel egybekötött háromnapos záróeseményt 2026. szeptember 23-25. között az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság rendezi meg. A döntőben a különböző elméleti és gyakorlati feladatok mellett személyesen is találkozhatnak az egyes igazgatóságok Ifjú Kócsagőreinek legjobbjaival.

Információk a jelentkezésről

A programra 2026. március 22. és április 22. között - a Víz Világnapjától egészen a Föld Napjáig - jelentkezhetnek azok a 18 és 24 év közötti fiatalok, akik szeretnék közelebbről megismerni a gyakorlati természetvédelmet és kipróbálnák magukat a természetvédelmi őri munka mindennapjaiban.

A jelentkezés a www.ifjukocsagor.furgediak.hu oldalon keresztül történik. A program sikerét mutatja, hogy a korábbi résztvevők közül már többen dolgoznak az állami természetvédelemben természetvédelmi őrként vagy más beosztásban, karrierútjukra pedig a szervezők is rendkívül büszkék. Tartozz te is közéjük és vágj bele az idei Ifjú Kócsagőr programba!