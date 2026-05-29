Záporokra, zivatarokra is számíthatunk szombaton

Az éjszaka második felében észak felől átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, de északkeleten sok maradhat a felhő.

Délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső, majd délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében.

Az olykor élénk északnyugati szél ma Szabolcs megye térségében, holnap pedig a Dunántúlon erősödhet meg.

A hőmérséklet hajnalban általában 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, derült északi tájakon 5 fok köré is lehűlhet a levegő.

A hőmérséklet csúcsértéke szombaton többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21, 25 fok valószínű.