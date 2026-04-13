A városvezetés nemzeti színű zászlókkal díszíti fel Pécset

A választási eredményre tekintettel, a közösségünkben érezhető igényre és a városban tapasztalható közhangulatra reagálva Pécs város vezetése kezdeményezte, hogy a Biokom NKft. a közterületeken nemzeti lobogókat helyezzen ki, közölte az önkormányzat.

Azt írták, "a döntés mögött az a szándék áll, hogy erősítsük a közösségi összetartozás érzését, és hangsúlyozzuk, hogy nemzeti jelképeink nem kisajátíthatók, hanem mindannyiunk közös értékei.



Fontosnak tartjuk, hogy ezek a szimbólumok visszanyerjék méltó helyüket a mindennapokban, és hozzájáruljanak identitásunk megerősítéséhez.



A cél egyértelmű, arra kell törekednünk, hogy nemzeti jelképeink ne egyetlen politikai közösségekhez tartozzanak, hanem minden magyar állampolgárhoz."