Halálos baleset miatt teljes útzár van a 6-oson Pécs közelében

Személyautó és tehergépkocsi ütközött vasárnap délután a 6-os főút 173-as kilométerénél Apátvarasd közelében, a balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Csetényi Éva tájékoztatása szerint a balesetben érintett személygépkocsiban egy fiatal férfi vesztette életét, ketten pedig súlyosan sérültek, míg a teherautóban egy ember könnyebben, egy másik súlyosan sérült.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, az Útinform szerint kerülni a főúttal párhuzamos alsóbbrendű úton lehet.