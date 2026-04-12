Halálos baleset miatt teljes útzár van a 6-oson Pécs közelében
2026. április 12. vasárnap 15:43
Személyautó és tehergépkocsi ütközött vasárnap délután a 6-os főút 173-as kilométerénél Apátvarasd közelében, a balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.
Csetényi Éva tájékoztatása szerint a balesetben érintett személygépkocsiban egy fiatal férfi vesztette életét, ketten pedig súlyosan sérültek, míg a teherautóban egy ember könnyebben, egy másik súlyosan sérült.
A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, az Útinform szerint kerülni a főúttal párhuzamos alsóbbrendű úton lehet.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Halálos baleset miatt teljes útzár...
- Szaharai por érkezik, saras eső hullhat
- Már 293 ezer levélszavazatot leadtak...
- Az egyik szavazókörbe mindössze hat...
- Tanári Fődíjat nyert a PTE tanára,...
- A baranyai kormányablakok is nyitva...
- Eltűnt férfit keresnek a pécsi rendőrök
- Így választ országgyűlési...
- Az építkezésekre beköltöző fecskék...
- Faggyal, havazással és széllel...