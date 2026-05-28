Megrendezték az egyházmegyei hittanolimpia döntőjét

Pécsi Egyházmegye idén kettős évforduló, a „Szent Ferenc 800 és Káldi 400" jegyében rendezte meg az általános iskolák felső tagozatos diákjainak hittanolimpiáját, melynek döntőjét május 27-én tartották. A megmérettetésre 44 csapat nevezett be és 16 csapat jutott a pécsi döntőbe, melynek a Magtár Látogatóközpont adott otthont.

Felföldi László pécsi megyéspüspök idén is ellátogatott a hittanolimpiára, ahol megköszönte a versenyzők, a felkészítő hitoktatók és a verseny szervezőinek a közreműködését. Köszöntőjében arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy az élet olimpiáján nem azok a győztesek, akik kitűnnek a többiek közül, hanem azok, akik a legjobb csapatjátékosok.

Mint fogalmazott, Szent Ferenc is igazi csapatjátékos volt, az élet olimpiai bajnoka. „A Jóisten mindnyájunkat, titeket is arra hívott, hogy az élet, azaz a szeretet, a jóság, az Istenre, másokra és önmagunkra figyelés olimpiai bajnokai legyünk. Az életben az igazi győztes az, aki a társaival együtt arat győzelmet. Ezen a versenyen sem a pontok számítanak, hanem az, ami a zsűri számára nem biztos, hogy látható: tudtatok-e együtt dolgozni. Ha igen, akkor biztosra vehetitek, hogy győztetek, a csapatotok győztes lett" - buzdította a résztvevőket a főpásztor.

A hittanolimpia, ahogy már az elnevezés is mutatja, eltér a hagyományos hittanos versenyektől. A feladatokat összeállító szervezők számára kiemelt szempont, hogy ne csak a lexikai tudást felmérő kérdésekkel találkozzanak a hittanosok, hanem alkotó és ügyességi feladatokban is megmutassák jártasságukat.

A feladatok tematikája évente más ismeretanyagra épül. Míg 2025-ben a szentév köré épült a verseny tematikája, addig idén Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, valamint a Káldi György-féle katolikus bibliafordítás kiadásának 400. évfordulója jelentette a felkészülés tárgyát.

Sipos Edit, az Egyházmegyei Hivatal hitoktatási koordinátora Szent Ferenc legnépszerűbb és legismertebb műve, a Naphimnusz keletkezésének körülményeiről beszélt a gyermekeknek. Mint fogalmazott, ebben a különlegesen szép imádságban Szent Ferenc úgy beszél a teremtett világ szépségeiről, hogy közben nagyon beteg, alig lát, hatalmas fájdalmai vannak. Nem Istent okolja az állapotáért, hanem felidézi a világ szépségeit, melyeket korábban láthatott, és hálát ad az isteni gondviselésért, amiért a betegségben segített neki mindezt felidézni. Amit korábban a szemeivel látott, azt a betegsége idején a szívével is megtapasztalt.

A verseny feladatai a teremtésvédelemre, az Isten által teremtett csodálatos világra épültek: volt közte keresztrejtvény Szent Ferenc és Káldi György életének pillanataiból, képkirakó Szent Ferencet bemutató művészeti ábrázolásokból, hiányos szentírási idézetek kiegészítése a Káldi-féle Biblia használatával, védett állatok, gyógynövények felismerése, Franco Zeffirelli olasz filmrendező Napfivér, Holdnővér c. filmjéhez kapcsolódó játékos feladatok, dalok éneklése.

A hittanolimpiai tudáspróba feladatainak ellenőrzése közben négy meglepetésvendéget mutatott be a versenyzőknek a püspök atya 4 ferences rendi szerzetes személyében, akik megosztották a gyermekekkel, hogy miért választották a szerzetesi hivatást, mi volt előtte a civil foglalkozásuk.

Arról is beszéltek, hogy miért és milyen szerzetesi ruhát hordanak, mit jelentenek a derékzsinórukon viselt csomók (a tisztaság, szegénység, alázatosság erényeit szimbolizálják), hogyan szólítják egymást, majd zárásként a gyerekek által feltett kérdésekre is válaszoltak.

Az olimpikonok a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárba is ellátogattak, ahol Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtár- és levéltárvezető kalauzolásával bepillantást nyerhettek a pécsi egyházi könyvtártörténet izgalmas világába, megismerkedhettek a bibliotéka különleges berendezésének titkaival, és olyan kincsekkel találkozhattak, mint a 13. és 14. századi, kéziratos pergamen Bibliák. A gyerekek életükben először láthattak testközelből több száz éves, kézzel írt Szentírásokat.

A közösen elköltött ebéd után a szervezők ismertették az eredményeket:

5-6. osztály:

1. Mislenyi galambok - Kozármisleny, 2. Sára gyöngyei - Hosszúhetény, 3. Szent Ferenc madárkái - Siklós

7-8. osztály:

1. Mustármagok - Szajk, 2. Assisi lovagjai - Mohács, 3. Madarak prédikátorai - Bonyhád