Egyre melegebbre fordul, 23 fok is lehet szerdán
2026. április 14. kedd 15:53
Többnyire erősen felhős idő valószínű, átmeneti felszakadozásokkal, majd szerdán délutántól fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet.
Néhol kisebb zápor előfordulhat.
Ma a keleti, délkeleti szelet napközben nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, de éjszakától már csak kevés helyen élénkülhet meg az északkeleti, keleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, azonban ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ott pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 20 és 23 fok között várható, de kevés helyen pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
MTI
