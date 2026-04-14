Egyre melegebbre fordul, 23 fok is lehet szerdán

Többnyire erősen felhős idő valószínű, átmeneti felszakadozásokkal, majd szerdán délutántól fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet.

Néhol kisebb zápor előfordulhat.

Ma a keleti, délkeleti szelet napközben nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, de éjszakától már csak kevés helyen élénkülhet meg az északkeleti, keleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, azonban ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ott pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 20 és 23 fok között várható, de kevés helyen pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.