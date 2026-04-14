Véget ért a helyszínelés, feloldották az útzárat
2026. április 14. kedd 15:46
Amint arról beszámoltunk, kedden kora délután kamionnal ütközött egy személyautó a 6541-es úton, Hosszúhetény és Zobákpuszta között, a 8-as kilométerszelvénynél. A mentés és a helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben, amit csak délután fél négykor oldottak fel.
A karambolban az autó vezetője súlyosan megsérült, mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután a tűzoltók kiszabadították a roncsból.
Komló és Hosszúhetény között órákig teljes útzár volt, amelynek időtartama alatt a távolsági buszok az útszakaszon található megállókat nem tudták megközelíteni.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Véget ért a helyszínelés, feloldották...
- Kamionnal ütközött egy autó...
- Egyre melegebbre fordul, 23 fok is...
- Vasárnap ér véget az országos razzia...
- Még várják az Ifjú Kócsagőröket a...
- Közleményt adott ki a...
- Hatvanöt éve kezdték építeni a pécsi...
- Zárva tartanak szerdán a nemzeti park...
- Két baranyai településre...
- Roppant idegesítő, hogy alig pár...