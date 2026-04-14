Véget ért a helyszínelés, feloldották az útzárat

Amint arról beszámoltunk, kedden kora délután kamionnal ütközött egy személyautó a 6541-es úton, Hosszúhetény és Zobákpuszta között, a 8-as kilométerszelvénynél. A mentés és a helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben, amit csak délután fél négykor oldottak fel.

A karambolban az autó vezetője súlyosan megsérült, mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután a tűzoltók kiszabadították a roncsból.



Komló és Hosszúhetény között órákig teljes útzár volt, amelynek időtartama alatt a távolsági buszok az útszakaszon található megállókat nem tudták megközelíteni.

