Két baranyai településre koncentrálnak a NAV ellenőrei
2026. április 14. kedd 09:29
A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn az élelmiszerboltokat, csütörtökön Kozármislenyben a barkácsüzleteket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
