Rókát látott Pécsett? Nincs ezzel egyedül, s már nem is csak a külvárosban tűnnek fel

Pécs városában egyre gyakrabban észlelnek rókákat a lakott területeken. Nem csupán a külvárosi részeken tűnnek fel, hanem a belvárosban, sőt, a forgalmasabb helyeken is. Az utóbbi hetekben a Magaslati úton, a Tettye téren, a vasútállomás környékén, valamint Gyükés, Donátus, Bálics és Patacs területén is több alkalommal láttak rókákat. A Köztársaság téren és a pécsi belváros más részein is megjelentek.



Miért tűnnek fel egyre gyakrabban a rókák Pécsett?

A rókák alkalmazkodó képessége és a természetes élőhelyek csökkenése miatt egyre inkább a városi környezetet keresik. Ez a jelenség évről évre visszatér, és bár a rókák nem veszélyesek, fontos, hogy tudatosak legyünk, miként bánunk velük és környezetükkel.



Hogyan érdemes kezelni a rókák megjelenését?

A rókák, mint vadállatok, elkerülik az emberrel való közvetlen érintkezést, és nem támadnak. A rendszeres légi vakcinázás hatására Pécs és Baranya megyében nem ismert a veszettség jelenléte a rókák körében. Azonban fontos, hogy kerüljük a közvetlen érintkezést ezekkel az állatokkal: ne simogassuk, ne fogjuk meg őket, és ne próbáljuk meg befogni őket.

A rókák nyálával, harapás útján terjedő veszettség mellett, érintéssel más betegségek, mint például rühösség, gombás fertőzések vagy bolhásság is átterjedhetnek. Ezért mindig fontos, hogy ne érintsük a halott állatokat sem.



Hogyan tarthatjuk távol a rókákat a lakókörnyezetünktől?

A lakosság aktívan hozzájárulhat a rókák távol tartásához. A legfontosabb, hogy tartsuk tisztán a környezetünket, és szüntessük meg azokat a „táplálékforrásokat", amelyek a rókák számára vonzóak lehetnek, például hulladékot. A tudatos hulladékgyűjtés segíthet abban, hogy a rókák ne keresgéljenek a lakóházak környékén.



Mi a teendő, ha rókát látunk a kertünkben?

Ha a róka közvetlen veszélyt jelent a háziállatokra, vagy nem tudjuk távol tartani a kertünkből, a Pécsi Közterület-felügyelet segítséget nyújthat. Az élvefogó csapdák kihelyezése csak magánterületen történhet, ezért a felügyelet honlapján található elérhetőségeken kérhetjük a segítséget.

A befogott rókákat a közterület-felügyelet munkatársai lakott területen kívül engedik szabadon.