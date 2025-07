Húsz országból érkeznek a résztvevők a PTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetemére

Boszniától Mozambikig, Ausztráliától az Egyesült Államokig húsz országból érkeznek nyelvbarátok a pécsi Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetemre. A programot immár 26. alkalommal szervezi meg a Pécsi Tudományegyetem (PTE), ahol a tanulás élmény, az oktatás hivatás, a magyar nyelv pedig híd a világ különböző pontjai között. Egy hely, ahol a nyelvtanfolyam mellett életre szóló élményeket kapnak a résztvevők.

A napokban indul a 26. Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem, amely idén is különleges közösségi élményt ígér Pécsett. A kéthetes intenzív programra összesen húsz országból érkeznek a diákok. A korosztály is igen színes: a résztvevők között 17 évestől 73 évesig sokféle diák megtalálható, így a program különleges találkozási ponttá válik kultúrák, korosztályok és személyes történetek között.



Tanterem és városi séta, ritmus és gasztronómia - magyarul



A nyári egyetem célja nem csupán a nyelvtanulás: a résztvevők elmerülhetnek a magyar kultúrában, miközben minden napjukat áthatja a tanulás élménye - reggeltől estig, tanteremben és azon kívül is. Hat különböző nyelvi szinten folyik az oktatás, kis csoportokban, melyet a személyre szabott igények határoznak meg. Minden csoport három szakképzett tanárral dolgozik, akik között több olyan oktató is van, aki maga is részt vett a tananyagok fejlesztésében.



A tananyag gerincét a MagyarOK tankönyvcsalád adja, amely a modellalapú oktatás módszertanát követi, élőnyelvi tanulást támogatja - nemcsak nyelvtani szabályokkal, hanem kulturális párbeszéddel is. A tanórákat kulturális programok egészítik ki: tematikus városi séták, gasztronómiai estek, valamint fonetikaklub is segíti a gyakorlást, ahol a diákok játékosan, mégis célzottan fejleszthetik kiejtésüket.



Kísérleti műhely és visszatérő barátok



A pécsi nyári egyetem nemcsak a diákoknak nyújt különleges lehetőséget, hanem a tanároknak is. A résztvevő oktatók egyfajta módszertani műhelyként tekintenek az eseményre, ahol új tanítási technikákat próbálhatnak ki éles helyzetekben, motivált és lelkes diákokkal együtt. A sok visszatérő résztvevő is bizonyítja, hogy itt nemcsak nyelvet lehet tanulni, hanem életre szóló barátságokat is lehet kötni: sokan már baráti társaságként térnek vissza Pécsre.