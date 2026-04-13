Felhős, de kellemesen enyhe napunk lesz kedden
2026. április 13. hétfő 16:06
Kedden alapvetően felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal.
Ma estétől főként a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő néhol kisebb záporeső.
A keleties szél napközben többfelé megélénkül, helyenként megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 21 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
