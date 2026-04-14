Zárva tartanak szerdán a nemzeti park bemutatóhelyei

2026. április 14. kedd 08:01

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága közlése szerint április 15-én, szerdán technikai okok miatt zárva tartanak bemutatóhelyeik.

 

 


A szünnapot követően a megszokott nyitvatartási rend szerint kereshetők fel a bemutatóhelyek.

 

 


.

Forrás: DDNP