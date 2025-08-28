Többé nem kerülhetnek magánkézbe balatoni strandok
2025. augusztus 28. csütörtök 09:48
Valódi mérföldkőhöz érkezett a Balaton védelme, mivel a Magyar Közlönyben megjelent a tó vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet (BATÉK). Az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését - közölte Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az MTI-vel.
A közlemény szerint a Balaton páratlan természeti örökségünk, amelynek megóvása közös felelősségünk. A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát.
A természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent.
Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat. Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelöltünk ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető - áll a közleményben.
Kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is hozzájárulnak - tette hozzá az országos főépítész.
"A BATÉK-rendelettel új korszak nyílik a Balaton történetében. Ezzel teremtjük meg a feltételeit annak, hogy a tó egyszerre legyen a természet menedéke, a helyiek otthona és mindenki számára elérhető élmény'"- fogalmazott Lánszki Regő a közlemény szerint.
