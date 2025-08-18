Tizenkilenc határsértőt tartóztattak fel hétvégén

Tizenkilenc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, szombaton tíz, vasárnap nyolc jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 106 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten - augusztus 4-tól 10-ig - a feltartóztatottak száma 118 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 7 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.