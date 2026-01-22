Szombaton tartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat
2026. január 22. csütörtök 09:50
A központi középfokú írásbeli felvételi vizsgák január 24-én 10 órakor kezdődnek a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek. 560 helyszínen több mint 70 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást - közölte az Oktatási Hivatal (OH) az MTI-vel.
A közlemény szerint 9. évfolyamra több mint 52 900 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire; 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 11 000, 8 évfolyamoson több mint 6400 gyermek vesz részt.
A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak.
Azok a felvételizők, akik a január 24-ei vizsgán alapos indokkal, igazoltan nem tudnak részt venni, a február 3-ai, pótló írásbelin vizsgázhatnak a vizsgájuknak helyszínt adó iskolaigazgató egyedi döntése alapján.
A vizsgával kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók - áll a közleményben.
