Gulyás Gergely: a januári rezsistoppal a magyar családokat szeretnénk védeni
2026. január 22. csütörtök 11:22
A rendkívüli hideg következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetnie, ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel, a kormány által tervezett rezsivisszatérítés részleteinek kidolgozására - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely elmondta, a szerdai kormányülésen megvitatták a januári hideg miatt előállt helyzetet. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik a hóhelyzet miatt előállt nehézségek kezelésében helyt álltak.
A nagy hidegnek következményei is voltak, az egyik ilyen a rezsiköltségek megnövekedése, 15 éve nem volt ugyanis hasonló hideg Magyarországon - hangsúlyozta.
Hozzátette: a kormány úgy döntött, hogy ennek a rendkívüli hidegnek a következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetniük.
A kormány célja, hogy senkinek ne kelljen emiatt magasabb fűtésszámlákat fizetnie. Lantos Csaba vezetésével munkacsoport jött létre, amely egy héten belül konkrét javaslatot tesz a kormánynak a rezsivisszatérítés részleteivel kapcsolatban.
Emlékeztetett: sokféle számlázási, illetve fűtési rendszer van, a cél az továbbra is az, hogy a családokat megvédjék a rendkívüli hideg időszak fűtésszámlákban megnyilvánuló következményeitől.
A visszatérítés részleteivel kapcsolatban a kormány legkésőbb jövő szerdai ülésén dönt majd - jelezte.
