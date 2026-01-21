Ipari hó esett Pécsett, kifehéredett a város
2026. január 21. szerda 07:44
Bizony sokan meglepődtek szerda reggel, mivel a meteorológusok nem jeleztek havazást, mégis fehér lett a táj Pécsett.
Ezúttal azonban nem az előrejelzés csúszott félre, ugyanis a városban ipari hó esett, ami akkor szokott előfordulni, amikor a hideg, fagyos időben a gyárak, erőművek által a magas páratartalmú, alacsony szintű rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodik.
