Már önkénteseken is tesztelték a pécsi orvoskaron fejlesztett fájdalomcsillapítót

Dr. Helyes Zsuzsannának, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának sikeres pályázata nyomán folytatódott annak az új hatásmechanizmusú, innovatív fájdalomcsillapító gyógyszerjelöltnek a fejlesztése, amit közel tizenöt éve kutatnak budapesti gyógyszerkémikus kollégáikkal.

A preklinikai vizsgálatok során a molekula számos fájdalommodellben hatásosnak bizonyult, távlatot nyitva a krónikus idegi fájdalmakkal küzdő betegek gyógyításában. A klinikai vizsgálatok több lépésben haladnak előre, jelenleg az egészséges önkéntesek tesztelése zajlik.



A Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetében dr. Mátyus Péter professzor tervezte meg az új módon, több hatáskomponenst ötvöző „SZV-1287" vegyületet, majd dr. Helyes Zsuzsanna professzor vezetésével a pécsi orvoskar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében, a krónikus fájdalom-kutatócsoport munkatársai fedezték fel és bizonyították hatásosságát számos krónikus idegi és gyulladásos fájdalommodellben.



Céljuk egy olyan, több támadáspontú fájdalomcsillapító fejlesztése, amely hatékonyabb és biztonságosabb a jelenlegieknél, amik nem, vagy csak mérsékelten hatásosak a krónikus, idegi eredetű fájdalomállapotokban, és sokáig, nagy dózisban kell alkalmazni őket, komoly mellékhatásokkal számolva.



A neuropátiás fájdalom jelentős betegcsoportot érint. Ilyen a balesetek vagy műtétek során sérült ideg fájdalma, a cukorbetegséghez vagy bizonyos gyógyszeres kezelésekhez kapcsolódó érzőideg-sérülés, és ilyen típusú fájdalmat érez az is, aki krónikus ízületi gyulladásban, reumatoid artritiszben szenved.



A preklinikai vizsgálatok során jellemezték a molekula hatásosságát, biztonságosságát, farmakokinetikai paramétereit, és ezzel emberben történő tesztelésre alkalmassá vált.

A korábbi GINOP-pályázat keretében egészséges önkéntesekben négy dózis egyszeri adagolásával elvégezték a klinikai fázis IA-vizsgálatokat, majd a 2025-ös projekt segítségével két nagyobb dózissal folytatták a tesztelést. A kutatás ezen része tavaly decemberben lezárult, az ismételt adagolásra vonatkozó klinikai fázis IB-vizsgálatra az engedélykérést ez év elején beadták.

A fázis I-vizsgálatok sikeres lezárása után a következő lépés a hatás bizonyítása a krónikus idegi fájdalomtól szenvedő betegeken, potenciális ipari partnerek bevonásával.