Már önkénteseken is tesztelték a pécsi orvoskaron fejlesztett fájdalomcsillapítót
2026. január 22. csütörtök 09:35
Dr. Helyes Zsuzsannának, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának sikeres pályázata nyomán folytatódott annak az új hatásmechanizmusú, innovatív fájdalomcsillapító gyógyszerjelöltnek a fejlesztése, amit közel tizenöt éve kutatnak budapesti gyógyszerkémikus kollégáikkal.
A preklinikai vizsgálatok során a molekula számos fájdalommodellben hatásosnak bizonyult, távlatot nyitva a krónikus idegi fájdalmakkal küzdő betegek gyógyításában. A klinikai vizsgálatok több lépésben haladnak előre, jelenleg az egészséges önkéntesek tesztelése zajlik.
A Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetében dr. Mátyus Péter professzor tervezte meg az új módon, több hatáskomponenst ötvöző „SZV-1287" vegyületet, majd dr. Helyes Zsuzsanna professzor vezetésével a pécsi orvoskar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében, a krónikus fájdalom-kutatócsoport munkatársai fedezték fel és bizonyították hatásosságát számos krónikus idegi és gyulladásos fájdalommodellben.
Céljuk egy olyan, több támadáspontú fájdalomcsillapító fejlesztése, amely hatékonyabb és biztonságosabb a jelenlegieknél, amik nem, vagy csak mérsékelten hatásosak a krónikus, idegi eredetű fájdalomállapotokban, és sokáig, nagy dózisban kell alkalmazni őket, komoly mellékhatásokkal számolva.
A neuropátiás fájdalom jelentős betegcsoportot érint. Ilyen a balesetek vagy műtétek során sérült ideg fájdalma, a cukorbetegséghez vagy bizonyos gyógyszeres kezelésekhez kapcsolódó érzőideg-sérülés, és ilyen típusú fájdalmat érez az is, aki krónikus ízületi gyulladásban, reumatoid artritiszben szenved.
A preklinikai vizsgálatok során jellemezték a molekula hatásosságát, biztonságosságát, farmakokinetikai paramétereit, és ezzel emberben történő tesztelésre alkalmassá vált.
A korábbi GINOP-pályázat keretében egészséges önkéntesekben négy dózis egyszeri adagolásával elvégezték a klinikai fázis IA-vizsgálatokat, majd a 2025-ös projekt segítségével két nagyobb dózissal folytatták a tesztelést. A kutatás ezen része tavaly decemberben lezárult, az ismételt adagolásra vonatkozó klinikai fázis IB-vizsgálatra az engedélykérést ez év elején beadták.
A fázis I-vizsgálatok sikeres lezárása után a következő lépés a hatás bizonyítása a krónikus idegi fájdalomtól szenvedő betegeken, potenciális ipari partnerek bevonásával.
Forrás: PTE
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Átadták a Tüke Díjat: Pécs hírnevét...
- Szombaton tartják a középfokú...
- Már önkénteseken is tesztelték a...
- Részegen tüzeskedett egy baranyai...
- Ezen a napon fejezte be Kölcsey...
- Ipari hó esett Pécsett, kifehéredett...
- Ülésezett a kormány, hamarosan jönnek...
- Gulyás Gergely a nyugdíjakról: túl is...
- Hajrá Pécs, hajrá foci! Legendákkal...
- Másfél hónapja eltűnt fiút keresnek a...