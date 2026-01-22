Egy pécsi anyuka és a kisbabája került kórházba a szén-monoxid miatt

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Rosszul lett egy fiatal anyuka csütörtökre virradó éjszaka, miután szén-monoxid alakult ki pécsi otthonában.

A Deák Ferenc utcai családi házban összesen öten tartózkodtak, mindannyian elhagyták az ingatlant, a mentőszolgálat munkatársai a nőt és kisbabáját megfigyelésre kórházba szállították.

A pécsi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek a házban, kis mennyiségben ugyan, de kimutatták a mérgező gáz jelenlétét.

A szolgáltató szakemberei szerint a gázkazán meghibásodása okozhatta a szén-monoxid feldúsulását, ezért annak helyreállításáig leválasztották a hálózatról.

Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.