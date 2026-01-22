Egy pécsi anyuka és a kisbabája került kórházba a szén-monoxid miatt
2026. január 22. csütörtök 11:25
Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.
Rosszul lett egy fiatal anyuka csütörtökre virradó éjszaka, miután szén-monoxid alakult ki pécsi otthonában.
A Deák Ferenc utcai családi házban összesen öten tartózkodtak, mindannyian elhagyták az ingatlant, a mentőszolgálat munkatársai a nőt és kisbabáját megfigyelésre kórházba szállították.
A pécsi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek a házban, kis mennyiségben ugyan, de kimutatták a mérgező gáz jelenlétét.
A szolgáltató szakemberei szerint a gázkazán meghibásodása okozhatta a szén-monoxid feldúsulását, ezért annak helyreállításáig leválasztották a hálózatról.
Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Megalakult a Béketanács, Orbán Viktor...
- Több mint negyvenezren mentek...
- Egy pécsi anyuka és a kisbabája...
- Gulyás Gergely: a januári...
- Már önkénteseken is tesztelték a...
- Szombaton tartják a középfokú...
- Részegen tüzeskedett egy baranyai...
- Átadták a Tüke Díjat: Pécs hírnevét...
- Ezen a napon fejezte be Kölcsey...
- Ipari hó esett Pécsett, kifehéredett...