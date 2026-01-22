Ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt
2026. január 22. csütörtök 07:27
Ma van a magyar kultúra napja, amelyet országszerte és a határokon túl is megünnepelnek.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
A Himnusz regényes története címmel dokumentumfilm is készült a Budapesti Filharmóniai Társaság és az Erkel Ferenc Társaság együttműködésében, amely animációk, videóbejátszások segítségével tárja a közönség elé a Himnusz történetét.
A közmédia több csatornáján ikonikus filmes és zenei művekkel, a nemzet nagyjainak bemutatásával és számos egyéb érdekességgel ünnepli a magyar kultúra napját.
MTI
