Szili Katalin: amíg van magyar kultúra, addig van jövő

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a magyar kultúra napja alkalmából Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) által szervezett értelmiségi fórumon kifejtette: amíg van magyar kultúra, addig van jövő, a magyar kormány pedig a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a békét szolgálja, és ne a háborút táplálja.

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a magyar kultúra napi programsorozat keretében megrendezett Beregszászi Értelmiségi Fórum 2026: Templom és iskola - a magyarságintézmények megtartó szerepe a háború árnyékában című konferencián tartott ünnepi köszöntőjében kiemelte: a magyar kultúra összeköt mindannyiunkat térben és időben, határokon innen és túl, jelenben és jövőben, és ennek napjainkban nagy jelentősége van Kárpátalján.

Kiemelte: itt a magyarság nemcsak örökölte kultúráját, hanem megvallja és megküzd érte nap mint nap, meg is küzd érte.

"A kárpátaljai magyarság példát mutat abból, mit jelent hűségesnek maradni anyanyelvünkhöz, iskoláinkhoz, templomainkhoz, közösségeinkhez, még akkor is, amikor a történelem próbára tesz" - fogalmazott Szili Katalin.

A magyar kultúra teremt egységet a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban szétszórt magyar nemzeti közösségek sokszínűségében. "Ahol felcsendül a Himnusz, ott él még, s jelen van a magyar kultúra" - jelentette ki, hozzáfűzve, hogy a kultúra közös kincs, és "ez egyben magyarrá is tesz bennünket".

Kárpátalján különösen fontos a magyar kultúra, ami nemcsak egy elvont fogalom, hanem az itt élő magyarság számára egyben megtartó erő - húzta alá Szili Katalin, majd köszönetet mondott mindazoknak akik a szülőföldjükön maradva "tanítanak, alkotnak, szerveznek, énekelnek, írnak, példát mutatnak, akik sokszor nehéz körülmények között is őrzik azt, amit ránk bíztak elődeink".

Kijelentette: az anyaország, a magyar kormány a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a békét szolgálja, és ne a háborút táplálja.

"Számunkra fontos, hogy közösségeink békében éljenek és békében élhessék meg nemzeti hovatartozásukat" - fogalmazott.

"Amíg van magyar szó, addig van magyar kultúra. Amíg van magyar kultúra, addig van jövő, és amíg összetartunk, addig semmilyen veszély nem kezdhet ki, semmilyen távolság vagy határ nem választhat el bennünket egymástól" - zárta ünnepi köszöntőjét a miniszterelnöki főtanácsadó.

Ezt követően Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a kárpátaljai magyar közösség megmaradásáért végzett kiemelkedő munkájáért átadta Szili Katalinnak az érdekvédelmi szervezet által 2025-ben alapított Drugeth Fülöp-díjat.

