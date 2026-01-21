Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: januári rezsistopot vezet be a kormány
2026. január 21. szerda 16:12
Januári rezsistopot vezet be a kormány, ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja a családoktól - jelentette be a miniszterelnök szerdán a Facebookon.
Orbán Viktor a kormányülés után közzétett videóüzenetében azt mondta: a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, és a múlt heti "hópróbát" sikeresen teljesítettük.
A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifaellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről - tette hozzá.
A kormányfő közölte: a szükséges tűzifa és a melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd, de a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra.
Orbán Viktor a januári rezsistop bevezetését azzal indokolta, hogy mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. A rezsistop azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségeit a családoktól a kormány átvállalja - ismertette a miniszterelnök.
A szokatlanul kemény tél még nem ért véget, ezért Orbán Viktor azt kérte, mindenki vigyázzon magára, és az emberek vigyázzanak egymásra is.
