Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: januári rezsistopot vezet be a kormány

Januári rezsistopot vezet be a kormány, ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja a családoktól - jelentette be a miniszterelnök szerdán a Facebookon.

Orbán Viktor a kormányülés után közzétett videóüzenetében azt mondta: a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, és a múlt heti "hópróbát" sikeresen teljesítettük.

A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifaellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről - tette hozzá.

A kormányfő közölte: a szükséges tűzifa és a melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd, de a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra.



Orbán Viktor a januári rezsistop bevezetését azzal indokolta, hogy mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. A rezsistop azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségeit a családoktól a kormány átvállalja - ismertette a miniszterelnök.

A szokatlanul kemény tél még nem ért véget, ezért Orbán Viktor azt kérte, mindenki vigyázzon magára, és az emberek vigyázzanak egymásra is.