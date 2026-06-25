Pénteken is folytatódik, sőt, fokozódik a kánikula
2026. június 25. csütörtök 19:30
Nagyrészt felhőtlen vagy derült, napos idő várható, ma a középső és déli, délkeleti, holnap a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomolyfelhő.
Csapadék nem lesz csapadék.
Napközben olykor élénk lökések kísérhetik az északias szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 21 fok között várható, de az északi, északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon, nagyobb városokban kissé melegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 33 és 38 fok között alakul.
MTI
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