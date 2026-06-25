Lemondott a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke

Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László (Fidesz-KDNP), az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter (Fidesz-KDNP) alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén, csütörtökön.

Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését.

A politikus 2019 óta állt a vármegyei önkormányzat élén.

Amint arról beszámoltunk , úgy tudjuk, távozását követően Nagy Csaba, a Fidesz baranyai elnöke lehet a vármegyei közgyűlés elnöke.

A Fidesz korábbi országgyűlési képviselője Pécs egyik alpolgármestere is volt 2009 és 2014 között, 2014 és 2018 között pedig a megyei önkormányzat elnökeként tevékenykedett.