Lemondott a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke
2026. június 25. csütörtök 10:27
Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László (Fidesz-KDNP), az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter (Fidesz-KDNP) alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén, csütörtökön.
Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését.
A politikus 2019 óta állt a vármegyei önkormányzat élén.
Amint arról beszámoltunk, úgy tudjuk, távozását követően Nagy Csaba, a Fidesz baranyai elnöke lehet a vármegyei közgyűlés elnöke.
A Fidesz korábbi országgyűlési képviselője Pécs egyik alpolgármestere is volt 2009 és 2014 között, 2014 és 2018 között pedig a megyei önkormányzat elnökeként tevékenykedett.
EQM
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