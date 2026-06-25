Végzett újszülött gyermekével egy nő Baranyában
2026. június 25. csütörtök 09:55
A Baranya Vármegyei Főügyészség 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat egy baranyai nő ellen, aki eltitkolt gyermekét szülés után megölte.
A vádirati tényállás szerint a nő egy baranyai faluban élt élettársával, és hét kiskorú
gyermekével, nehéz anyagi körülmények között. A család bevétele alkalmi munkákból és szociális segélyekből állt.
A nő a háztartással és a gyermekek gondozásával járó minden feladatot egyedül, családi segítő támogatás nélkül látott el.
Nyolcadik gyermekével 2025 májusában lett várandós, ezt a terhességet eltitkolta, félt
családtagjaitól.
Orvoshoz nem ment, a védőnő számára 2026. januárjában derült ki a nő terhessége, azonban a terhesgondozásban ezt követően sem volt együttműködő.
A nő végül e nem várt terhességéből életképes gyermeket szült 2026. februárjában,
lakásukban.
A nő az élő csecsemőt ellátás nélkül egy pokrócba csomagolta, azt egy tornazsákba tette, majd a lakásban egy szekrénybe rejtette, ahol a csecsemő elhunyt.
A nő cselekménye a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés
bűntettének a megállapítására alkalmas.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
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