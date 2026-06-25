Végzett újszülött gyermekével egy nő Baranyában

A Baranya Vármegyei Főügyészség 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat egy baranyai nő ellen, aki eltitkolt gyermekét szülés után megölte.

A vádirati tényállás szerint a nő egy baranyai faluban élt élettársával, és hét kiskorú

gyermekével, nehéz anyagi körülmények között. A család bevétele alkalmi munkákból és szociális segélyekből állt.



A nő a háztartással és a gyermekek gondozásával járó minden feladatot egyedül, családi segítő támogatás nélkül látott el.



Nyolcadik gyermekével 2025 májusában lett várandós, ezt a terhességet eltitkolta, félt

családtagjaitól.

Orvoshoz nem ment, a védőnő számára 2026. januárjában derült ki a nő terhessége, azonban a terhesgondozásban ezt követően sem volt együttműködő.



A nő végül e nem várt terhességéből életképes gyermeket szült 2026. februárjában,

lakásukban.



A nő az élő csecsemőt ellátás nélkül egy pokrócba csomagolta, azt egy tornazsákba tette, majd a lakásban egy szekrénybe rejtette, ahol a csecsemő elhunyt.



A nő cselekménye a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés

bűntettének a megállapítására alkalmas.