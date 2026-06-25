Már több krízishelyzetben segített a Lélektér vonal

A Lélektér vonal érdemi segítséget jelent a lelki problémákkal küzdőknek, a lelki elsősegély szerepe nyáron fokozódik.

Már több mint ötven segítő beszélgetést folytattak a Lélektér vonal önkéntesei a májusi szolgáltatásindulás óta, és több hívásban az öngyilkosság gondolata is felmerült. Nyáron várhatóan tovább nő a lelki támaszt keresők száma, mert a szabadságok miatt több egészségügyi és szociális ellátás csökkent létszámmal működik.

A Lélektér vonal a 06 80 496 694 telefonszámon hívható hétfőtől péntekig 17-21 óra között ingyen és anonim módon. A közel két hónapja indult szolgáltatás célja, hogy gyorsan elérhető lelki támogatást nyújtson a nehéz élethelyzettel küzdőknek.

A mentális egészséget támogató ellátások túlterheltek, a TB-finanszírozott pszichológusok kevesen vannak, hosszú várólistával dolgoznak, ez nyáron fokozódik. Krízishelyzetben azonban fontos az azonnali segítség, a bajban lévő mielőbbi támogatása, hiszen hazánkban évente 1600 ember hal meg öngyilkosság következtében a KSH adatai szerint.

A pécsi székhelyű, de országosan elérhető Lélektér vonalnál képzett önkéntes segítők dolgoznak. Nem adnak tanácsot, hanem meghallgatnak, kérdéseket tesznek fel, megértő odafigyeléssel beszélgetnek a segítségkérőkkel. Ennek hatására csökken a beszűkültség, oldódik a feszültség, és a hívó többféle szempontból is ráláthat a helyzetére, így könnyebben találhatja meg a számára megfelelő megoldást.

A Lélektér vonalat a 06 80 496 694 számon bárki keresheti, aki beszélgetne problémáiról. "A legtöbben családi vagy párkapcsolati gondok miatt hívnak, de gyakran szóba kerül a magány, a gyász, a betegségek vagy a munkahelyi nehézségek is" - mondta Székely Zsuzsanna, a szolgálat vezetője.

A Lélektér az Életért Alapítvány célja, hogy mindenkihez eljusson a lelkisegély lehetősége, akinek szüksége van rá. A www.lelektervonal.hu oldalon további információk, cikkek és letölthető tájékoztató anyagok érhetők el, valamint e-mailes segítségkérésre is lehetőség van.





