Amikor még Pécs belvárosában is megúszhattuk a hőséget: a Nagy Lajosban is csobbanhattunk

Sokak kedvelt helye volt a Nagy Lajos Gimnázium egykori uszodája, amelynek helyét a kétezres évek elején az iskola sportcsarnoka vette át. A létesítmény ékköve a város egyetlen ugrótornya volt, amelyhez értelemszerűen extra, 4,5 méteres vízmélység is dukált.

Hosszú ideje krónikus uszodahiányban szenved Pécs, pedig évtizedekkel ezelőtt bőven volt választék: a már csak az emlékekben létező Balokány strand és a Kürt utcai medence mellett akár a közvetlen belvárosban is csobbanhattak egyet a hőség elől menedéket keresők. A Nagy Lajos Gimnázium udvarában garantált volt a felfrissülés, főleg vízcserekor, amikor 14 Celsius-fokos csapvízzel töltötték fel az uszodát.

A fürdőt a Ciszterci Rend építette 1948-ban, fennállásuk 850. évfordulója, illetve az 1848/49-es forradalom és szabadságharc centenáriuma alkalmából. Nem sokáig működtethették azonban a létesítményt, a kommunisták ugyanis még abban az esztendőben államosították a Nagy Lajos Gimnáziumot.





A Dunántúli Napló is beszámolt a nagyüzemről. Forrás: Régi Pécs blog





Az egymedencés strand a pécsiek kedvelt helye volt egészen a 2002-es bezárásig. Csúcsidőszakát talán a '60-as, '70-es években élte, az idő előrehaladtával azonban egyre inkább elavulttá vált a létesítmény. Az uszoda végét a Nagy Lajos Gimnázium sportcsarnokának építése jelentette, amely immár több mint másfél évtizede áll az egykori strand helyén, az iskola udvarában.

Hegedüs Tibor 1967-ben csobbant először a „Lajos" medencéjében, itt tanult meg úszni.

- Nagyon szerettem a helyet, közel is volt, mivel a Mária - akkor még Déryné - utcában laktunk. A medencét vasárnap esténként engedték le, akkor már zöld és kissé büdös volt a víz, hétfőn pedig egész nap töltötték. Ilyenkor nagyon kevesen voltak azért is, mert csapvizet használtak, ami igencsak hideg volt az első egy-két napban - idézte fel emlékeit korábban munkatársunknak nyilatkozva.

Sírok felett úsztak A Nagy Lajos Gimnázium udvarán a 4. századból származó római kori temetőt tártak fel a régészek. Érdekesség, hogy az évszázadok alatt lerakódott mecseki hordalék miatt a sírok felett elfért a 4,5 méteres mélységet is elérő medence. A régészek megállapították, hogy a sírokat ókori rablók fosztották ki.

Mint elmondta, volt, hogy csak 14 Celsius-fokot mutatott a medencébe merített hőmérő.

Az uszoda keleti fele széles betonlépcsőkből állt, ez délelőtt volt árnyékban. A nyugati felének a jelentős részét az öltöző és a mosdó foglalta el, de előtte azért volt egy kis füves terület, amelyet délután nem ért napfény. Az északi oldalt keskenyre építették, a déli részen pedig egy lépcső ment a Széchenyi-köz felé. Itt tartózkodott - egy bódéban - az úszómester.

- A strand ékköve az ugrótorony volt , amelyet időnként megnyitottak a látogatók számára. Előtte sem volt, és azóta sincs ilyen építmény Pécsett. Nagyon élveztük gyerekként és felnőttként is.

Hegedüs Tibor emlékezetében az uszoda egy furcsa jellegzetessége is megmaradt.

- A gimnáziumi portát mindig furcsa szag lengte be, melynek eredetéről fogalmam sincs, de máig érzem az orromban.



Képünkön: így nézett ki a Nagy Lajos Gimi strandja.

