Egy évre befagyasztják az önkormányzati képviselők tiszteletdíját Pécsen

A baranyai megyeszékhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályokban meghatározott, júliustól hatályos emelését, továbbá a jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat 2027. július 1-ig - döntött csütörtöki ülésén a pécsi helyhatóság közgyűlése.

Péterffy Attila (MSZP-DK-Momentum-Jobbik-Pécs Jövőjéért Egyesület-Forum Sopianae) polgármester közölte: a döntést lehetővé tevő - a város szervezeti és működési szabályzatát (szmsz) érintő rendeletének módosításával kapcsolatos - előterjesztés benyújtását Pécs leromlott pénzügyi helyzete, illetve a közösség iránti felelősségvállalás indokolta.

Felidézte, hogy ő maga és a város két alpolgármestere már tavaly úgy határoztak, hogy lemondanak a jogszabályok által kötelezően érkező illetményemelésekről, s azok összegét visszautalták a pécsi önkormányzat számlájára. Az országgyűlés döntése miatt illetményük "befagyasztása a jövőben is meg fog történni" - fűzte hozzá.

Rámutatott: a város nemcsak a polgármester és alpolgármesterek, de a képviselők járandóságának emelését sem engedheti meg magának, hiszen a költségvetés rendkívül feszített. Éppen ezért már a 2026-os költségvetést is befagyasztott illetményekkel, tiszteletdíjakkal tervezték - idézte fel.

Péterffy Attila reményét fejezte ki, hogy a következő egy esztendőben olyan döntések születnek országos szinten is, amelyek lehetővé teszik az önkormányzatok pénzügyi helyzetének javulását, így a tiszteletdíjak emelését is.

A döntést végül nagy többséggel fogadta el a testület húsz igen és egy tartózkodás mellett. Utóbbi döntését - a polgármesterrel egy választási szövetségben mandátumot szerző - Pokorádi Gábor képviselő azzal indokolta, hogy bár egyetért a helyzetelemzéssel és az indokokkal, de a döntés nem pusztán saját magát, hanem négy gyermekének biztonságos felnevelését is érinti.

Lovász István címzetes főjegyző a részletekkel kapcsolatban az MTI érdeklődésére közölte: az elfogadott szmsz értelmében a képviselők tiszteletdíja 2026. július 1-jétől nem változik, továbbra is a 2025-ben megállapított összegben marad.

Felidézte: a közgyűlés korábbi döntése alapján a képviselő tiszteletdíjának alapösszegét a törvényben meghatározott polgármesteri illetmény 25 százalékában határozták meg.

A képviselői tiszteletdíj alapösszege 662 750 forint marad jövő év júliusig Pécsen - tájékoztatta az MTI-t a Pécs főjegyzője.