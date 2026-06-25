Dupla nulla lett a rendőrségi razzia eredménye Baranyában
2026. június 25. csütörtök 14:20
A rendőrök a múlt héten célzott közúti ellenőrzéseket tartottak a vármegye útjain, csatlakozva az európai szintű ROADPOL Alkohol és Drog akcióhoz. Az ellenőrzés-sorozat részeként június 19-én reggeltől még egy „Alkohol- és Drogmaratont" is tartottak.
A fokozott jelenlét elsődleges célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés kiszűrése volt.
A legfontosabb tapasztalatok:
Felelősségteljes baranyai sofőrök: Az ellenőrzött járművezetők döntő többsége szabálykövetőnek bizonyult, és józanul ült a volán mögé. Sőt, még a nem gépi meghajtású járművek vezetői (pl. kerékpárosok) között sem akadt ittas személy.
Nulla bódultság: A mintavételek során bódult állapotban lévő sofőrt egyáltalán nem találtak.
MTI
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