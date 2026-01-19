Párás, ködös éj után egy kis napsütés is lehet kedden
2026. január 19. hétfő 17:01
A (zúzmarás) köd és a rétegfelhőzet éjszaka ismét terjeszkedik, majd holnap napközben kiterjedésük ismét csökken.
Tartósan borult körzetek főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl északkeleti részein maradhatnak, másutt holnap napközben is kisüt a nap.
Legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás, csupán Sopron környékén kísérhetik olykor élénk lökések a délkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12 és -5 fok között alakul, de a tartósan derült - elsősorban északkeleti tájakon - ennél több fokkal hidegebb lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -7 és +2 fok között várható, a Dunántúlon emelkedhet kisebb körzetekben 0 fok fölé a hőmérséklet.
