Párás, ködös éj után borús napunk lesz pénteken
2026. január 15. csütörtök 19:30
Estétől ismét nagyobb területen rosszabbak lehetnek a látási viszonyok.
Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat.
Ma késő délutántól egyre többfelé várható általában gyenge intenzitású, jellemzően ónos csapadék, melynek súlypontja péntekre a keleti országrészre tevődik.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +1 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél több fokkal is hidegebb lehet a reggel.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton néhol ennél több fokkal magasabb értéket is mérhetünk.
MTI
