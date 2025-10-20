Országos véradónapot hirdet a vérellátó szolgálat szombatra
2025. október 20. hétfő 14:41
Az Országos Vérellátó Szolgálat szombatra országos véradónapot hirdet "RedSaturday" néven, amelyhez 20 vérellátó intézet csatlakozik - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.
A kezdeményezés célja, hogy a négynapos hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a folyamatos vérellátás, különös tekintettel a rövid lejáratú vérkészítményekre.
Megjegyezték, hogy az ünnepi időszakokban, így a hosszú hétvégéken és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a kórházakban a vérkészítmények iránti igény nem. Különösen igaz ez a trombocita-készítményekre, amelyek csak öt napig tárolhatók, és egy négynapos hétvége után már nem állna rendelkezésre tartalék.
A RedSaturday akció célja, hogy legalább 1000 véradó csatlakozzon a kezdeményezéshez, biztosítva ezzel a folyamatos betegellátást - hangsúlyozták.
Az eseményen dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat, a Magyar Labdarúgó-szövetség felajánlásából pedig a magyar válogatott egy dedikált meze talál gazdára.
További információk a kampányról a www.ovsz.hu/red oldalon érhetők el, míg a véradási helyszínek és időpontok a www.ovsz.hu/idopontfoglalas weboldalon találhatók - áll a közleményben.
MTI
