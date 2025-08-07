Őrizetbe vették a miniszterelnök megöletését tervező férfit
2025. augusztus 07. csütörtök 09:04
Őrizetbe vették a miniszterelnök megöletését tervező férfit, ellene emberölés előkészülete miatt indított büntetőeljárást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség és kezdeményezték a letartóztatását - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az MTI-vel.
A közleményben azt írták: a férfi egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik Magyarország miniszterelnökének megölésére.
A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025 júliusában ezen a honlapon nyilvános felhívást tett közzé azzal, hogy akár forintban, akár más állam valutájában is hajlandó fizetni azért, hogy az arra vállalkozó személy - megfogalmazása szerint "a lehető legjobb bérgyilkos" - a magyar miniszterelnököt megölje.
A nyomozó ügyészség a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével a férfit azonosította, elfogta és őrizetbe vette, majd emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki.
A gyanúsított beismerő vallomást tett az ügyben - tették hozzá.
Jelezték: a nyomozó ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A kényszerintézkedésről a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája dönt.
MTI
