Orbán Viktor: újabb nemzeti konzultáció indul, az emberek ismét elmondhatják a véleményüket

Újabb nemzeti konzultációval erősítené meg az egységet a választók és az ország politikai vezetése között a miniszterelnök. Orbán Viktor erről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának péntek reggel, a brüsszeli Közmédia Központban adott interjúban beszélt.

- Mi most azt akarjuk, és ezt is fogom javasolni, hogy legyen egy újabb nemzeti konzultáció - fogalmazott a kormányfő. A nemzeti konzultáció egy jó eszköz, arra való, hogy feltegyük a nagyon komoly kérdéseket, most is van 10-11 komoly kérdés, és az embereknek adjunk lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket - tette hozzá.



Kifejtette: a rendszeresen beérkező milliós válaszszám "létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, és akkor a kormány magabiztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelben, akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie".

Brüsszelben változásra van szükség, mert az Európai Uniónak most olyan vezetői vannak, akik nem tudják kezelni a megváltozott ukrajnai helyzetet és a migrációt.

Hangsúlyozta: ezért is változást kell elérni a soron következő európai parlamenti választáson.



A kormányfő emlékeztetett: az ukrajnai háború kitörésekor az EU terve az volt, hogy Ukrajna "kezdjen egy honvédő háborút", és adják ők a vérüket, az unió pedig a pénzt és a katonai eszközöket ehhez, mert reális esély van arra, hogy győznek a fronton.

Amíg ez egy reális forgatókönyv, addig lehet beszélni arról, hogy pénzt adjunk ennek a stratégiai célnak az elérésére.



De ma már mindenki tudja, csak nem meri kimondani, hogy ez a stratégia megbukott -fogalmazott a miniszterelnök, kijelentve, "világos, hogy az ukránok a fronton nem fognak nyerni, az oroszok a fronton nem fognak veszíteni, és szó sincs arról, hogy az orosz elnök megbukna".



Ilyenkor azt kell mondani: az A terv megbukott, most csináljunk egy B tervet; ha van B terv, akkor beszéljünk arról, hogy az mibe kerül, és ezt a terhet hogyan osztjuk szét egymás között. Nem lehet fordítva - jelentette ki .

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy október 23-a is utalt arra, hogy az EP választásokon meg kell találnunk azokat a vezetőket, akik összehangolják a tagállamok miniszterelnökeinek munkáját. Szükség van arra, hogy a magyar kormányt megerősítsük. Mi most azt akarjuk, hogy legyen egy újabb nemzeti konzultáció. Az embereknek adni kell rá lehetőséget hogy elmondják véleményüket, és ha az eddigiekhez hasonló milliós nagyságrendben válaszolnak a magyarok, akkor orkánszélben is tud majd a magyar kormány küzdeni Brüsszelben - hangsúlyozta.

A migrációval kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy távlatokban kell gondolkoznunk, hogy milyen veszélyekkel fenyeget, ha beengedjük az illegális bevándorlókat.

A magyar álláspont mindig is különbözött a többségi állásponttól, de ezt a csatát megnyertük

- jelentette ki Orbán Viktor, megjegyezve, hogy azt, amit Magyarország 2015-ben képviselt, ma szinte minden ország képviseli.

„Kidolgoztunk egy modellt arra, hogyan lehet megvédeni az országot, és ezzel Európát" - fogalmazott a miniszterelnök. Azt mondtuk, hogy senki sem jöhet be - folytatta -, akinek erre nem adtunk engedélyt, nekik kívül kell maradniuk az országon, amíg el nem bíráltuk a kérésüket. Hozzátette: „Ezt kéne csinálni egész Európában."

Szerinte komoly eredmény, hogy sokan kimondják: szoros összefüggés van a tömeges migráció és a terrorizmus között, ám ahelyett, hogy azt csinálnák, amit Magyarország, beperelnek minket az álláspontunkért.

Ráadásul nem látszik egyelőre, hogyan szeretnék a nyugati országok kitoloncolni az országaikba bejutott illegálisan ott tartózkodó migránsokat.

Dajkamese, hogy ez sikerülhet - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy „valami mást kell kitalálniuk."

A kormányfő kifejtette, a mi érdekünk az, hogy nekünk ne legyenek ilyen problémáink, nem akarunk osztozni a nyugati problémákban, Brüsszelben pedig még sokat kell harcolni, hogy megértessük, „hogyan működik a világ valójában."

Azt gondolták, hogy a migránsok gyúrható, alakítható személyiségek, akik dolgozni szeretnének, ez azonban nincs így, a beérkezettek hozták magukkal saját kultúrájukat, mely teljesen idegen az itt élő emberek kultúrájától - emelte ki a kormányfő.

Véleménye szerint az iszlám nagy kulturális teljesítmény, csak az a kérdés, hogy „mit keres itt" Európában, főként annak tudatában, hogy a kulturális keveredésnek hatalmas kockázata van.

Nem szabad pálcát törni a nyugatiak fölött a migrációs politikájuk miatt, de nem szabad elfogadni, hogy ránk erőltessék nézeteiket - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy gazdasági téren Kína belátható időn belül az első helyre kerül a világban, és ha Magyarország zöld energiát szeretne és független lenni másoktól, akkor Kínával kell együttműködnie.

Ennek csak kis része az, hogy a közlekedésben átállunk a zöldenergiára - tette hozzá.

„Ha egy új technológiába időben kapcsolódsz be, akkor a fejlődési hátrányodból gyorsan sokat tudsz ledolgozni, Magyarország most ennek a kapujában áll" - fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök leszögezte:

ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő, Európában pedig vannak kormányok, melyek ezt fontosnak tekintik, és vannak, amelyek nem.

Kifejtette, a magyar kormány szerint az a legfontosabb feladat, hogy segítsük az embereket, hogy lehessen gyerekük; ezt nem propagandával kell elérni, hanem azzal, hogy legyen hol lakniuk az embereknek, legyen hol dolgozniuk.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, a városi csok iránti érdeklődés leesett, ehelyett kellett újat kitalálni.