Őszre elkészül a Pécsi Harmadik Színház korszerűsítése
2025. augusztus 22. péntek 18:30
Várhatóan októberig tart a Pécsi Harmadik Színház (PHSZ) épületének mintegy 370 millió forint értékben megvalósuló korszerűsítése - közölte a teátrum a honlapján.
Az amatőr és alternatív hagyományokra építő, társulattal nem rendelkező, saját és meghívott produkciókra épülő PHSZ közleményében felidézték, hogy a pécsi önkormányzat közgyűlése még tavaly tavasszal döntött a városi tulajdonú épület felújításáról, s biztosított ahhoz forrást.
A 370 millió forintos fejlesztés eredményeként - egyebek mellett - felújítják a közönségforgalmi vizesblokkokat, a színészöltözőket, egy többfunkciós teret alakítanak ki, továbbá a színház akadálymentes megközelítését is lehetővé teszik.
A közlemény szerint várhatóan idén ősszel fogadhatja nézőit újra a Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt. által működtetett teátrum, amely az elmúlt évadban külső helyszíneken rendezte meg előadásait.
MTI
