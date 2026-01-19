Orbán Viktor szerint a Fidesz meg fogja nyerni a 2026-os országgyűlési választást

2026-os választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, önkormányzati képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe - hangsúlyozta Orbán Viktor pártelnök, miniszterelnök a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon hétfőn Budapesten.



"Ha beleálltok, nyerünk, ha nem álltok bele, nem fogunk nyerni, ha én személyesen kitenném a lelkemet, akkor sem" - mondta a kormányfő a fórum résztvevőinek, hozzátéve: ezt a választást nekik kell megnyerniük.

Ti vagytok a hivatásosok, meg vannak önkéntesek, de hogyha a trombita hangja bizonytalan, akkor az önkéntesek nem mozdulnak meg - fogalmazott. Arra kérte az kormányoldal önkormányzati vezetőit, hogy ezt a felelősséget érezzék át.

Orbán Viktor hangsúlyozta: olyan választás előtt állnak, ahol nem "rendkívüli mutatványok vagy bűvésztrükkök" történnek, hanem egy mozgósítási verseny zajlik majd. "Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen, a jobboldali, nemzeti érzelmű emberek vannak többen, a bennünk bízó, bennünket támogató, a mi munkánkat folytatni akaró emberek vannak ebben az országban többen" - szögezte le, rámutatva: a kérdés csak az, hogy elmennek-e, illetve "elvisszük-e őket választani".

Az a dolgunk, az a dolgotok, hogy minden egyes Fidesz-KDNP-szimpatizánst, minden egyes nemzeti érzelmű magyar embert, a legkisebb várostól a főváros legbelsőbb területéig, vigyetek el választani. És akkor a matematika törvényei szerint a nekünk és az ország számára kedvező eredmény meglesz - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor az önkormányzati rendszer átszabására tett javaslatot a 2026-os országgyűlési választás utáni időszak feladataként. Azt mondta, hogy az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek: ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati, vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt. Hozzátette, ami ebben az átalakításban benne volt, azt energiaként, erőforrásként kivették belőle, és bár az is szép dolog, ha így folytatják, de ha nagyobbat akarnak lépni, nagyságrendet akarnak váltani, akkor ahhoz a jelenlegi rendszer már nem elég.

Azt javaslom, ne "finomhangolgassunk", hanem tegyük fel a fontos kérdéseket, és az önkormányzati rendszert 2026-2027-ben a konzultációk után szabjuk át ott, ahol ez szükséges - kezdeményezte a kormányfő.

Közölte, ideje feltenni azokat a kérdéseket, amelyek 16 év után az önkormányzati rendszerben felhalmozódtak; számvetésre van szükség.

Hozzátette, másfél évvel ezelőtt felkérte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat, amelyek előkészíthetik azokat a változásokat, amelyeket majd a 2026-os parlamenti választás után meg fognak csinálni. Kulcsszónak a feladatok elosztását nevezte.

Megjegyezte, nem kell mindent kidobni, sok minden jó dolog van ebben a rendszerben, de nehezen követhető az, mi a kötelező és mi az önként vállalt önkormányzati feladat.

Orbán Viktor az elmúlt hetek időjárásával összefüggésben köszönetet mondott az önkormányzati vezetőknek, hogy az ország működőképességét sikerült fenntartani. Azt kérte tőlük, legyenek készenlétben, mert a nehéz időjárási körülmények még nem értek véget, és szükség lesz a munkájukra a következő hetekben is.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. "Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk" - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a Fidesz-KDNP "szívcsakrája" vidéken van.

Megjegyezte, a kihívóikat nézve meglepődik, honnan van egy 26 tagú pártnak bátorsága ahhoz, hogy néhány, az ismerkedést szolgáló körút után az országban vállalkozzon a kormányzásra.



"Ez egy komoly dolog, ha nem vagy ott mindenhol az országban, ha nincsenek ott a polgármestereid mindenhol, ha nem ismered a helyiek gondjait, akkor nem szabad vállalkozni kormányzásra, mert helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni" - értékelt a kormányfő.

Felidézte: 2022-ben a Budapesten kívüli egyéni választókerületek közül mindössze kettőben nem győztek, 2,4 millió szavazatot kaptak vidéken, és az összes listás voksuk 80 százaléka vidékről jött. A települési önkormányzatok és a Fidesz-KDNP története nemcsak néhány évre nyúlik vissza, ugyanis a 2002-es baloldali fordulat után az önkormányzatok és a települések voltak a nemzeti ellenállás támaszpontjai - emlékeztetett.

A baloldal ezt nem is felejtette el, amíg tehette, meg is bosszulta, és most is megtenné, ha tehetné. Ne becsüljétek alá, hogy Magyarországon van egy revansista elit, akik kiszorultak a hatalomból, de vissza akarnak térni, és vendettával fenyegetnek - figyelmeztetett. Azt mondta, kihívóik "bosszút akarnak állni, nemcsak rajtunk, a kormányzati szereplőkön, hanem mindenkin, aki ehhez a nemzeti közösséghez tartozik, ideértve benneteket is".

Kijelentette: a baloldali kormányzatok kivéreztették az önkormányzatokat, minden feladatot rájuk lőcsöltek, de paripát, fegyvert, pénzt nem adtak, így 2010-re 1400 milliárdnyi adósság halmozódott fel az önkormányzati rendszerben. Ráadásul ennek az adósságnak a 60 százaléka devizaalapú volt, tehát az önkormányzatok még az árfolyamváltozás kockázatainak is ki voltak szolgáltatva.

Az önkormányzati szektor adósságállománya 2010 elején a teljes magyar nemzeti össztermék 4,6 százalékára nőtt, és nem marad pénzük a legalapvetőbb feladataik ellátására sem. Ezt a terhet vállalta át 2013-ban a nemzeti kormány, ami a a Fidesz-KDNP kormányzásának egyik legnagyszerűbb döntése és eredménye volt - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Megjegyezte: kár, hogy ez már mind a "vitrinben van", már senkit sem érdekel, mert a magyar olyan, hogy ami már megtörtént, és jó volt, azt természetesnek veszi.

Orbán Viktor beszélt arról is: az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50 százalékkal nőtt. Ennek következtében az iparűzési adóból származó bevételek két és félszeresére növekedtek.

Ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt - értékelt.

Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10 százaléka terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6 százalék. Ez egész Európában példátlan - jelezte, emlékeztetve a Modern Városok és a Magyar falu programra is.

Kiemelte: Magyarországnak sohasem szabad beletörődnie abba, hogy úgy városiasodjon, hogy közben eltűnjenek a falvai.

Amikor majd a győztes választás után leülünk megbeszélni a feladatokat és az egész önkormányzati rendszert próbáljuk majd újraszabni, akkor azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogyan tudjuk hozzásegíteni a magyarokat a városi szolgáltatásokhoz anélkül, hogy tönkretennénk ezzel a falvainkat - jelentette ki.

Felidézte: a hatvan fölöttiek úgy nőttek fel, hogy megmásíthatatlan adottságnak tekintették, hogy van az országnak nyugati és keleti fele, nemcsak kulturálisan, hanem életszínvonalban is. Ha az elmúlt 16 év kormányzását megnézitek, akkor azt fogjátok látni, hogy ezt a sorsot mi megváltoztattuk. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a kiegyenlítődés megtörténjen. Azok a nagy fejlesztések és beruházások, amelyek az ország keleti részét felemelik, már megtörténtek, és a következő néhány évben olyan fejlődés történik Kelet-Magyarországon, hogy nem fogtok hinni a szemeteknek - mondta.

A Fidesz-KDNP büszke lehet arra, hogy megszüntette Magyarországnak azt az igazságtalan kettévágását, amely kelet és nyugat között oly hosszú ideig fennállt - hangsúlyozta. Hozzátette, a következő 10 év nagy feladata területfejlesztés szempontjából, hogy miután a Fidesz-KDNP orvosolta az ország kelet-nyugati szétszakadását, most orvosolnia kell az észak-dél közötti különbséget is, nem az észak lenyomásával, hanem a dél megemelésével - tette hozzá.

A kormányfő a szolidaritási adóval kapcsolatban azt mondta: a szolidaritás nemcsak a gazdagabb és szegényebb települések viszonylatában jelenik meg, hanem az egész magyar gazdaság működésének egyik általános alapelve, hiszen a bankadó és a multiadó is egy szolidaritási adó. Hozzátette: a legnagyobb veszedelmet egy kormányváltás épp azért jelentené, mert ezeket iktatná ki.

Kiemelte: a Fidesz-KDNP ellenfelei két embert neveztek meg eddig, akiket egy magyar kormányzatban szívesen látnának, az egyik egy bankár, egy osztrák bank vezetője, a másik pedig egy nemzetközi multinacionális energiacég vezetője. "A bankadónak annyi", "a rezsicsökkentésnek annyi" - fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor.



Úgy értékelt: a "Brüsszelből ide ejtőernyőztetett leendő minisztereknek" az a dolguk, hogy fölszámolják a magyar gazdaságban azokat a szolidaritási mechanizmusokat, amelyek segítségével ma az ország egyenletesen képes fejlődni.

Jelezte: készen áll arra, hogy Navracsics Tibor miniszter segítségével a szolidaritási adó ügyét és a Versenyképes Járások Programját megtárgyalják, és a mostani transzfereknél találjanak igazságosabbakat, szerencsésebbeket. "Mindenről lehet beszélni" - tette hozzá. Mint mondta, ha a választás után megtörténik a feladatok újraosztása, akkor azokhoz elegendő forrást tudnak rendelni olyan logikában, ami egyszerre ismeri el a gyorsan fejlődő városok érdemeit, de nem hagyja magára azokat a településeket, amelyek méretük miatt nem tudnak olyan gyorsan fejlődni.

"Én azzal a tervvel rendelkezem, hogy a választások megnyerése után, miután a Brüsszelből ide ejtőernyőztetett bankárocskákat és multivezetőket innen kiseprűztük, fönn fogjuk tartani a magyar gazdaságban azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdaság egyes extraprofitot előállítani képes szektorai felelősséget vállaljanak a gazdaság más szektoraiért is, mert mégis egy nemzet, egy közösség vagyunk, és ezt mindenkinek tudomásul kell venni akkor is, hogyha egy osztrák bankból vagy egy holland energiacégből érkezett Magyarországra" - mondta a miniszterelnök.

Kijelentette: ez az ország a magyaroké, és a magyaroknak segíteniük kell egymást. Hozzátette: lehet közöttünk vita, de a nap végén mindannyian magyarok vagyunk, ezért a szolidaritási mechanizmusoknak működni kell anélkül, hogy a teljesítményelvű gazdaság logikáját megtörnék és elvennék a kedvét azoknak a munkától, akik egyébként többre képesek, nagyobb teljesítményt tudnak leadni és nagyobb gazdasági eredményeket tudnak elérni.

Megjegyezte: nem kell meglepődni azon, hogy a pénz körüli vita van, hiszen - mint fogalmazott - "emberek vagyunk, ahol hús van, ott légy is van". A kormány meg azért van, hogy legyen valakinek a kezében légycsapó - fogalmazott.



A háború veszélyéről szólva Orbán Viktor arra figyelmeztetett: nincs olyan település Magyarországon, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű, Magyarországnak ezért ki kell tartania a béke politikája mellett azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítani.

Elvesztettünk két háborút, éppen csak, hogy túléltük, éppen csak, hogy kibírtuk, szerintem egy harmadikat ki se bírnánk. Egy harmadikat nem szabad megkockáztatni - jelentette ki.

Az a tény, hogy mi vesztesek voltunk mind a két háborúban, morális kötelességet is támaszt az irányunkba, nekünk kell hangosan szólni a győzteseknek is, hogy a háborún összességében csak veszíteni lehet - mondta.

Hallgatóságának azt javasolta: nézzék meg, hogy nézett ki Kelet-Ukrajna 2015 előtt és most. "Ez nem gyerekjáték" - figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy ha Magyarországnak nem az első pillanattól elutasítás a válasza, akkor belesodorják a háborúba.

Orbán Viktor azt mondta: az európai tapasztalat az, hogy az európai békefenntartók mindig háborúfenntartókká szoktak válni, "ezért nem javaslom, hogy Magyarország bármilyen európai békefenntartás keretében csapatokat küldjön a saját határain kívülre". De nem elég kimaradni a háborúból, ki kell maradnunk a háború finanszírozásából is - hangsúlyozta a kormányfő, a Fidesz elnöke.

Azt mondta: pénz annyi van, amennyit elő tud állítani a magyar gazdaság, ha elviszik Ukrajnába, itt nem lesz. Pénzszaporítás nincs. Egy forintot nem lehet két helyen elkölteni, vagy Ukrajnában költjük el, vagy Mátészalkán, vagy Dnyipróban, vagy Veszprémben, vagy Kijevben, vagy Budapesten, ez a helyzet - mondta.

Úgy értékelt: ma Európát egy "német háborús trojka" - az Európai Bizottság elnöke, a német kancellár és az Európai Parlament legnagyobb frakciójának vezetője - irányítja. Úgy folytatta, ezeknek "a háborúpárti németeknek" van Magyarországon lerakata, ugyanis a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja. Ez az ő háborús pártjuk, ők képviselik Brüsszelt Magyarországon. Mindig megszavazzák azt, amit Brüsszel akar, beleértve a háború folytatását is - közölte.

Kitért arra, hogy Brüsszel eddig 192 milliárd eurót költött Ukrajnába, most további 90 milliárd eurónyi hitelt fog odaküldeni, ami két évre elegendő forrás a háborúhoz.

Elmondta, minden héten az ukrán front két oldalán meghal vagy hadirokkant lesz kilencezer ember, ez pedig két év alatt nyolcszázezer áldozatot jelent.

Amikor úgy döntenek Brüsszelben a "derék háborúpártiak", és adnak 90 milliárd eurót, "az azt jelenti, hogy előállítunk nyolcszázezer hadirokkant vagy halott embert Magyarország szomszédjában"

- fogalmazott.

Orbán Viktor rámutatott: Brüsszelben nincs pénz, ezért ha pénzt akarnak küldeni, hitelt vesznek fel. Kiemelte: Brüsszel elkártyázza, elháborúzza az európai gyerekek és unokák jövőjét az ukrajnai háború finanszírozásával. A pénzpiacról felvett hitelt az ukránok sosem fogják visszafizetni, következésképpen ezt az európaiaknak kell visszafizetniük, ez pedig azt jelenti, hogy "a mi gyerekeink, az unokáink fogják fizetni". Ebből ki kell maradnunk - mondta.

A miniszterelnök felszólalása végén kijelentette: a Fidesz meg fogja nyerni a 2026-os országgyűlési választást.

Elmondta, amíg a másik üvöltözik, öklöt ráz, hőbörög, fenyeget, revansról, börtönökről meg egyebekről beszél, "mi egy higgadt, nyugodt tónussal, egy fegyelmezett, komoly testtartással, őszintén, komolyan, napról napra elvégezzük a munkánkat, világos terveket bemutatva az embereknek".



Hozzátette, a munka a választás után kezdődik, vannak ágazati teendők, komoly szakmai kihívások előtt állnak a gazdasági, a közlekedéssel, az energiaügyekkel foglalkozó szakembereik.

Közölte, a nagy béremelés után az oktatásra is ráfér egy minőségi javítás. Sok feladat van előttük, de a sok szereplő miatt egyik sem olyan komplex és összetett, mint amilyen az új önkormányzati rendszer megalkotása lesz.