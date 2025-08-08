Orbán Viktor: óriási az érdeklődés az államilag támogatott, 3 százalékos lakáshitel iránt

Magyarország közelít ahhoz a ponthoz, ahol anyagi értelemben rövid távon sem járnak rosszabbul azok, akik gyermeket vállalnak, mint akik nem - jelentette ki a miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor azt mondta: a kormány célja, hogy olyan családbarát politikát folytasson, amelynek eredményeként a vágyott gyerekek megszületnek, és aki gyermeket akar, az nem anyagi nehézséget vesz a nyakába, hanem egy elviselhető kihívás előtt találja magát. Hozzátette: a jövőbeli Magyarországon pedig, ha valaki gyereket vállal, akkor még anyagilag jobban is jár.

Jelezte: itt még nem tartunk, de már közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol azt lehet mondani, hogy anyagi értelemben rövid távon sem jár rosszabbul valaki, ha gyermeket vállal, mintha nem.

Közölte: ha az átlagos jövedelemmel számolnak, akkor a csed esetében a július 1-jével bevezetett adómentesség havonta 78 ezer forint többletbevételt jelent egy családnak, a gyed esetében pedig 43 ezer forint többletjövedelmet.



Lakbér helyett törlesztőrészlet és saját lakás

Óriási az érdeklődés az államilag támogatott, 3 százalékos lakáshitel iránt, amellyel az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a 25 éves futamidejű, a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású, árfolyamkockázatoktól mentes kölcsön kifejezetten kedvező azok számára, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Kifejtette: ha valaki a program keretében felvesz 20 millió forintot, akkor a piaci hitelhez képest havonta 60 ezer forintot takarít meg, ha 30 milliót vesz fel, akkor havonta 90 ezer forintot takarít meg, ha pedig 50 millió forintot vesz föl, akkor meg tud takarítani havonta 150 ezer forintot. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődők olcsóbban juthatnak lakáshoz, illetve nagyobbhoz is hozzájuthatnak - mondta.



Sokkal több ház, lakás épül majd mint korábban

A fix 3 százalékos hitelprogram eredményeként sokkal több ház lakás épül majd mint korábban - jelentette ki.

Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést. Hozzátette: luxuslakásokra nem vehető igénybe a hitel.

A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba: a lakás ára 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb.

Emellett az új vagy használtan vett lakás, ház négyzetméterenként nem kerülhet többe mint 1,5 millió forint - közölte a politikus. A kormányfő úgy látja, a gyors megindulást követően kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődésre áll be a lakáspiac.



Két akcióterv is készül

A háborúval kapcsolatban azt mondta, amíg háború dúl, addig van kockázata minden támogatási programnak, bizonytalanság van. Orbán Viktor úgy gondolta, háború ide, háború oda, vállalni kell a kockázatot és el kell indítani ezeket a gazdasági programokat. Be kellett építeni néhány féket, ezért tartott idáig kidolgozni a részleteket, de így biztonságosak az adó- és az otthonteremtési reformok.

Alakul az ipar- és a munkahelyvédelmi akcióterv! Ebben Orbán Viktor még a nyáron döntést szeretne hozni.