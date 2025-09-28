Orbán Viktor: olyan időket élünk, amikor józanságra van szükség
2025. szeptember 28. vasárnap 15:08
Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra és újra el kell mondanunk, hogy hiszünk a szeretet és összefogás erejében - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Esztergomban a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen.
Kiemelte: a brüsszeli háborús politika képviselői minden közép-európai országban jelen vannak: felfordulást csinálnak Szerbiában, itt vannak Magyarországon is. Könnyű felismeri őket, agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra, kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket és a templom kapujában idős papokat inzultálnak - sorolta, aláhúzva: nálunk, ők mind Brüsszel emberei.
A miniszterelnök arról is beszélt, aki követi és érti az európai politikát az láthatja, hogy bennünket nem csak a közös történelem és kultúra, de a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek.
Hozzátette: szlovákok és magyarok, Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányban mutatnak a nemzetközi politikában.
A híd története azt tanítja nekünk, hogy a magyarok és szlovákok, ha összefognak együtt erősebbek, mint külön; ha összedolgozunk mindketten jól járunk - mondta Orbán Viktor
