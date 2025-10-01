Orbán Viktor: minden nyugdíjas megkapja a kiegészítő emelést
2025. október 01. szerda 12:29
Utolsó simításokat végzi a kormány a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten: minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, a remények szerint már novemberben - közölte Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a videóban azt mondta: az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni.
"Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez" - fogalmazott.
A kormányfő hozzátette: mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.
"Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár. Ma ráadásul idősek napja van. Isten éltesse a nyugdíjasokat!" - mondta Orbán Viktor.
MTI
