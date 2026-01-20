Orbán Viktor: a Tisza levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról

Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról - írta Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebookon.

"Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak" - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzésében emlékeztetett arra: a háború kirobbanása óta küzdünk azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása.



"Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára. Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények" - rögzítette a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette: tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. "Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner..." - zárta bejegyzését a kormányfő.